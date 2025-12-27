RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 108109110111>
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 02:03

Барабашов.
Це ви запустили на Киів ракети, щоб завадити старому відпочити?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 02:38

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Представьте что ракеты существуют только в вашем воображении
Как пауки-передатчики, что запускал внутрь Нео агент Смит
И спите спокойно
Никаких Орешников в природе то и нет
Как и Кинджалов
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 04:30

https://www.youtube.com/watch?v=7JHSkPL23-A
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4205
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 04:45

  барабашов написав:Представьте что ракеты существуют только в вашем воображении
Как пауки-передатчики, что запускал внутрь Нео агент Смит
И спите спокойно
Никаких Орешников в природе то и нет
Как и Кинджалов

Не допомагає
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 08:03

Мені на базарі треба купити 8 кг картоплі до Нового року.
Барабашов, згортайте вже цей маскарад
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 08:23

8кг картохи... И это только на НГ... Ну Вы и кушаете...
maniachello
 
Повідомлень: 449
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 09:44

  Investor_K написав:Мені на базарі треба купити 8 кг картоплі до Нового року.
Барабашов, згортайте вже цей маскарад

Купив. Під кулями та взривами. Прибіг додому геть мокрий. Бо 2 км бігом з 10 кг на плечах у 79 років важкувато.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:02

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Куля була в лоба?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:09

  барабашов написав:Куля була в лоба?

Це до Арсенія Петровича
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:52

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Картоху хоть жарить на генеральском сале будете, не на маргарине ж?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 108109110111>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.