Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:26
andrijk777 написав: budivelnik написав:
2 Тепер беруть 50%.. а назад повертають 47% (освіта, медицина, дороги,пенсія)....
Таким чином оповідання про те що тих хто бере збільшилось в 7 разів - це проста фантазійна маячня.
47% - це точно фантазійна маячня
Тільки ПЕРСОНАЛЬНО ТОБІ на двох гілках ПОЯСНЮВАЛИ..
Те що ти нащадок славетних Де-Білів - не говорить про те що ти не можеш запамятати з одинадцятого разу...
budivelnik написав: flyman написав: budivelnik написав:
1 Це трошки не коректно , але нехай ти правий
2 Ти живеш 60 років і 302400*3=907200... що в 1,5 раза менше ніж примітивно розраховані мною 1500000..
3 Все що ти купуєш НЕОФІЦІЙНО , тобто продавець за твою покупку не звітує в податкову - жодними податками не обкладено , ба більше , якщо таких покупців неофіційного +/-30% - то це дозволяє продавцю документально обнулити свій прибуток.
Так що в тебе ще не все втрачено - шукай цифри далі
ну це тільки ПДВ, більш розширений спрощений розрахунок ще враховує ПДФО з мінзара та ЄСВ з нього. в 40 років "борг державі сплачено".
Для серзара в 30.
І це ще без "надр, води, повітря, радіочастот, копалин" та інших "народних богатств" що "належать народу"
Не набридло розказувати байки про "неоплачений священний борг"?
А давай Мухи окремо - котлети ОКРЕМО
1 Отже те що ти отримуєш від Держави товарів/послуг/субсидій на 1,5 млн +/- грн - ми ніби погодились
Я вважаю що ця цифра більше, але уточнювати не буду чому я так вважаю
2 Тепер про податки
Я не погоджуюсь що ти платиш ПДВ при покупці...
З іншого боку
Я погоджуюсь що ти платиш ПДВ коли працюючи на підприємстві платнику ПДВ - з офіційно отриманої зарплати.
Отже
У випадку коли ти на протязі 30 років в середньому отримував нехай 10000(250 доларів а не 150 як припустив ти) грн і сплачував з них (20% ПДВ+22% ЄСВ+18% ПДФО)=6000 грн * 30 років*12місяців=2млн грн
Як бачиш ти те що заплатив - те й отримав...
Тому ти НЕ МОЖЕШ заявляти що тобі ДЕРЖАВА щось винна ( а разом з тобою це не можуть заявляти і всі інші подібні до тебе)
3 Тепер про форс-мажор..
а - ти платив рівно стільки скільки Держава тобі повертала
б - внаслідок цього Держава не змогла сформувати запаси на випадок війни (амуніцію,спорядження,зброю,підготувати людей)
Тому як тільки виник цей форс-мажор ( і так як ти в певній мірі винуватий що Держава не має військової стійкості) то ти ПОВИНЕН збільшити виплати для тих хто ТЕБЕ і твої підвали захищає.
Тобто ти не винен ДержавіТи винен тим хто тебе зараз захищає.
Тепер розумієш ХТО КОЛИ і СКІЛЬКИ тобі особисто повернув?
-
1
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:08
Shaman написав:
в тому що народ на фронті стомився - так, правий. я власне через це вже більше року кажу про різні умови перемир'я.
По-перше, якщо стомився, то може пора допомогти? Як ти ставишся до того, щоб заняти небойову посаду в одному з підрозділів Сил Оборони? Я тобі пропоную конкретну дію, яка домоможе перемогти Росію. Але ти морозишся...
Shaman написав:
але через втому починати накидати на тих, хто в тилу. найцікавіше, що накидають саме на таких, хто має проукраїнські погляди. відвертих ухилянтів, як прямо показують, що вони всіх на одному місці крутили - чомусь не зачіпають. тобто будемо ще одне протистояння підживлювати - військові проти цивільних?..
Вибач, проблема не в поглядах, а в діях. Якщо дії не відповідають поглядам, то це проблема. Якщо хтось дозволив собі ложити хер на Конституцію України, то його позиція не проукраїнська. Якщо хтось дозволяє собі ображати військовослужбовця, ложачи при цьому хер на Конституцію України, то його позиція не проукраїнська. Якщо хтось дозволяє собі ложити ставити себе вище військовослужбовця, то його позиція не проукраїнська.
Попри специфічний світогляд Бандерлога, він на фронті. А ти - нє. Якщо ти вважаєш, що ми можемо перемогти Росію(а ми можемо) то покажи це своїми діями.
Хуянтер відвертий ворог і мені на його чи совкового айтішника, який втік в Ужгород, розказуючи, що півгодини різниці в чосовому поясі принципово міняють спілкування з американця - похер. Його можна тільки бусифікувати, щоб з нього була хоч якась користь.
Але коли людина висловлює проукраїнські погляди - при цьому лиє воду на млин ворога - то це х****** людина. А якщо ти хороший - то чому досі не в Силах Оборони? Покажи приклад тим, хто сумнівається...
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:25
pesikot написав:
Вкотре він сьогодні це показав, а вчора він це показав в нашому місті
но ви всі? як один? Не дозволити? Зімкнули ряди ? Засуджуєте злочини?
не можно значить говорити про путіна але ти сміливо говориш...
Харош давити на емоції, я і так не особо жалісливий, а тут якось є кого жаліти без пасівних патріотів.
Який план в тебе на війну? Як ти збираєшся воювати якщо там в тилу лишились тільки ждуни і такі як ти патріоти?
Влада мало того що не хоче нормально проводити мобілізацію і рішила використовувати тих що пішли на початку до повного ізносу...
так іще і краде. І мало того що краде так іще і попадається.
Як ти думаєш як діють на армію такі новини?
Найближчими днями НАБУ та САП можуть вручити підозри декільком нардепам від Слуги Народу, яких було зафіксовано при отриманні неформальних виплат з чорної каси - конвертів.
Серед Слуг паніка, ніхто не розуміє, скількох було зафіксовано і кого конкретно. Є чутки, що хтось з отримувачів вже пішов на співпрацю з НАБУ.
Свято наближається!
ти ж коли я казав що набу треба розігнати і закручувати гайки з мобілізацією і сзч то був проти?
Зараз вже до декого там зверху доходить , но час упущений.
До того ж стиль управління совєтський без совєтської бази це шизофренія. Для прикладу.
Прийшла недавно пісулька посилити контроль за особовим складом, заборонити самовільне переміщення поза межами частини та району виконання завдання
А от як це посилити коли держава забила на тилове забезпечення? Коли все, від місця проживання до мойки, стірки, перевезення, ремонту покладено на самих військових?
Суровий наказ виявлення сзч доповідати негайно на протязі 15 хвилин
Генії управління... їх не гребе як солдат гріється де миється, хай виживає як хоче, но при цьому має бути тотальний контроль. Нема 15 хв? Одразу документи в сзч! Хочете з армії зробити тюрму? То тюрму треба утримувати
-
2
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:29
sashaqbl
в мене нема спільної мети з вами
ми дійсно різні політичні нації
можете називати мене совковим - але совковий Китай скинув з олімпу вашу Європу, з якої вам подібні створили фетіш та нав'язали у якості ідола
я вважаю що я майбутнє , а ви - рустикальний рудимент
ви як дикун ненавидите людей через фізичні якості ("руда сволота трамп"), но нав'язали владу повних виродків на мою голову, що вирвало з життя 12 років
вважайте що ви спокутуєте власні гріхи, які поки не здатні усвідомити
поїхав я не через пояси а через те що в Києві стало неможливо жити, і я не мав рожевих окулярів щодо допомоги та ходу справ.
і поїхав би значно західніше, якби не "вольності" що ви вибороли на майдані
вибороли разом з бетоном, хотабом, сатаном, уа, абирвалгом і ще тьмою халамидників , але чомусь поперек горла став саме я
я запросто можу нічого не пояснювати, а сам вимагати поясненнь
я поважаю що для свого рівня ви більш-менш принципова та відповідальна людина. але дивом що з дискусію між мною та хотабом ви не маєте претензій до останнього.
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 27 гру, 2025 16:52, всього редагувалось 4 разів.
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:33
fox767676
дискусію між мною та хотабом ви не маєте претензій до останнього.
У нас нема ні дискусій, ні предмету їх вести.
Крім вашого комплексу з «медальками».
Які можуть бути дискусії, коли ви так само виводите гроші і шукаєте нерухомість, але чомусь це критикуєте. Хіба що шизу обговорювати, так це до Віталія
-
6
6
4
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:42
Hotab написав:fox767676
дискусію між мною та хотабом ви не маєте претензій до останнього.
У нас нема ні дискусій, ні предмету їх вести.
Крім вашого комплексу з «медальками».
Які можуть бути дискусії, коли ви так само виводите гроші і шукаєте нерухомість, але чомусь це критикуєте. Хіба що шизу обговорювати, так це до Віталія
є маленька різниця - я не проголошую перемогу , не створюю жандармсько-охранітельскі повідомлення про "паникерів"
у тому тто і питання від сашакбл - і принципової різниці між вами та шаманом я не бачу
-
