За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 27 гру, 2025 02:03
Барабашов.
Це ви запустили на Киів ракети, щоб завадити старому відпочити?
Додано: Суб 27 гру, 2025 02:38
Представьте что ракеты существуют только в вашем воображении
Как пауки-передатчики, что запускал внутрь Нео агент Смит
И спите спокойно
Никаких Орешников в природе то и нет
Как и Кинджалов
Додано: Суб 27 гру, 2025 04:30
Додано: Суб 27 гру, 2025 04:45
барабашов написав:
Представьте что ракеты существуют только в вашем воображении
Как пауки-передатчики, что запускал внутрь Нео агент Смит
И спите спокойно
Никаких Орешников в природе то и нет
Как и Кинджалов
Не допомагає
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:03
Мені на базарі треба купити 8 кг картоплі до Нового року.
Барабашов, згортайте вже цей маскарад
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:23
8кг картохи... И это только на НГ... Ну Вы и кушаете...
Додано: Суб 27 гру, 2025 09:44
Investor_K написав:
Мені на базарі треба купити 8 кг картоплі до Нового року.
Барабашов, згортайте вже цей маскарад
Купив. Під кулями та взривами. Прибіг додому геть мокрий. Бо 2 км бігом з 10 кг на плечах у 79 років важкувато.
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:02
Куля була в лоба?
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:09
барабашов написав:
Куля була в лоба?
Це до Арсенія Петровича
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:52
Картоху хоть жарить на генеральском сале будете, не на маргарине ж?
