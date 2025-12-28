|
За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:47
Пане шамане,
Таких треба документувати та інформувати. А наші кого треба знайдуть.
Investor_K
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 21.12.09
Профіль
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:59
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Пане Вадиме, якщо Ви прочитаєте усі сторінки теми, то будете мати відповіді на усі свої запитання. Читайте.
саме слово, нав'язане автором , за шо ми любимо?
у мене викликае блювотину
п.с. если такой умній расскажите про завтра,смаг'те?, отож
Завтра буде 27 грудня 2025 року. Я впевнений, що це буде субота. Завтра точно будуть відключення світла. Завтра гратимуться матчі АПЛ. Завтра Ви дізнаєтесь про те, про що раніше ніколи не знали. Але все це буде завтра. Завтра. І програма телепередач на завтра переноситься на завтра.
Все збулося на 100%. І Астон Вілла продовжила переможну ходу. І Арсенал знову на вершині. Пане Вадиме, Ви можете пишатися собою і дякувати Богові за наявну можливість спілкування з такою розумною людиною як я. Слава Великому Інвестору_К! ! !
Investor_K
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 21.12.09
Профіль
Додано: Суб 27 гру, 2025 22:11
Investor_K написав:
Пане шамане,
Таких треба документувати та інформувати. А наші кого треба знайдуть.
"собака которая лает-не укусит"
А в целом пробуйте,панове,пробуйте.
"попытка-не пытка"
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 1085
- З нами з: 11.09.24
Профіль
Додано: Суб 27 гру, 2025 22:31
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Пане шамане,
Таких треба документувати та інформувати. А наші кого треба знайдуть.
"собака которая лает-не укусит"
А в целом пробуйте,панове,пробуйте.
"попытка-не пытка"
Це трохи не по темі. За що Ви захоплюєтесь Інвестором? Чому будете ставити його у приклад дітям та онукам?
Investor_K
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 21.12.09
Профіль
Додано: Суб 27 гру, 2025 23:33
Investor_K написав: Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Пане шамане,
Таких треба документувати та інформувати. А наші кого треба знайдуть.
"собака которая лает-не укусит"
А в целом пробуйте,панове,пробуйте.
"попытка-не пытка"
Це трохи не по темі. За що Ви захоплюєтесь Інвестором? Чому будете ставити його у приклад дітям та онукам?
цей подвійний володар буде розповідати, як намагався забити баки такій великій людини... й звісно, скаже, що забив... його то й розстрілювали неодноразово...
але ми ж знаємо правду
Shaman
- Повідомлень: 11190
- З нами з: 29.09.19
Профіль
2
4
5
Додано: Нед 28 гру, 2025 08:19
Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.
Я оце готуюся до зимового відпочинку. Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
Investor_K
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 21.12.09
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 09:38
Investor_K написав:
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
Смотрите Лоу 100. Эти топы выбираются по кассе, а глубокие вещи кассу не собирают.
Сибарит
- Повідомлень: 9208
- З нами з: 02.09.15
Профіль
135
84
38
2
Додано: Нед 28 гру, 2025 10:23
Сибарит написав: Investor_K написав:
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
Смотрите Лоу 100. Эти топы выбираются по кассе, а глубокие вещи кассу не собирают.
Може, у вас є конкретна порада щодо фільму?
Investor_K
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 21.12.09
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 10:46
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
Смотрите Лоу 100. Эти топы выбираются по кассе, а глубокие вещи кассу не собирают.
Може, у вас є конкретна порада щодо фільму?
Конкретной нет.
Каждый сам выбирает, от чего потом плеваться 😁
Сибарит
- Повідомлень: 9208
- З нами з: 02.09.15
Профіль
135
84
38
2
Додано: Нед 28 гру, 2025 10:55
Investor_K написав:
Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.Я оце готуюся до зимового відпочинку.
Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
шо , у берлогу?
Vadim_
- Повідомлень: 4227
- З нами з: 23.05.14
Профіль
