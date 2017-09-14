RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 11:19

  fler написав:
  Schmit написав:Домовитись і зупинити падіння України ще у квітні, а далі вибори, ..
Еее ні, "такі варіанти...", аж ніяк не підходть. Значно потужніше - воювати до останньої верби і будь що буде, авось станеться чудо і перемога (переможців не судять), а як ні - на лондони мемуарити "чому Україна знову не встояла".

Schmit, схаменися вже. Капітулювати ніколи не пізно.

Можна як Фінляндія, а можна, як Японія, а можна, як УНР в минулому столітті.
Ще позавчора повномасштабки можна було уникнути, ще вчора можна було вийти з війни, втративши лише Крим і частину Донбасу, сьогодні ще можна як Фінляндія, а завтра і ця опція зникне. У житті все потрібно робити вчасно.
  fler написав:А іншого варіанту нам не пропонували, навіть у квітні.

Все, що пропонували - історія записала, все можна знайти в мережі. Мінськи, Стамбули, 7 і 28 пунктів. Як казав пан Будівельник, умови тільки покращуються.
  fler написав:Зараз принаймні гарантії замаячили на горизонті та вступ до ЄС просувається, то вже реальний шанс вирулити з цієї дупи.

Черговий самообман.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 11:26

  Banderlog написав:
  Shaman написав:сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..

Винна не Україна а Зеленський. Замість домовитись в стамбулі чи хоча б квітні
Він всячєськє затягує війну.
Абсолютно не бачу різницю чи в тебе бронь куплена чи справжня. Чи ти непридатний. Хочеш воювати до останньої верби ? Іди на фронт.

х.з .но под прикрітием ,домовлятись канкретно нада було у 1990, нас там кинули а сейчас шо то хотят
НЕ КИнулибІ тогда , не было бы войны сечас
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 11:53

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про претензії до Зе влади - згоден, питань багато. але ти ж теж голосував за Зе? бачили очі? тому так, треба накидати саме на українців. на руських чи зрадників - ніяк не можна... така хибна логіка...

В Зе є одна перевага: ним, на відміну від х..., може народ керувати через розголос, інтернет, на худий кінець через майдан з картонками. І нам потрібно цим користуватись...

це різниця не в особистостях, а як влаштована влада - демократія чи автократія. спрощений приклад 8)
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 11:56

  Banderlog написав:
  Shaman написав:сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..

Винна не Україна а Зеленський. Замість домовитись в стамбулі чи хоча б квітні
Він всячєськє затягує війну.
Абсолютно не бачу різницю чи в тебе бронь куплена чи справжня. Чи ти непридатний. Хочеш воювати до останньої верби ? Іди на фронт.

вигадки. не затягує Зе війну, й домовитися пропозицій не було. звідки ви взяли? це хтось вигадав, а тепер зрадофіли один за один повторюють...

звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?.. я за перемовини - а от чого ти ПРОТИ перемовин, лише за капітуляцію?..
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:04

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про претензії до Зе влади - згоден, питань багато. але ти ж теж голосував за Зе? бачили очі? тому так, треба накидати саме на українців. на руських чи зрадників - ніяк не можна... така хибна логіка...

В Зе є одна перевага: ним, на відміну від х..., може народ керувати через розголос, інтернет, на худий кінець через майдан з картонками. І нам потрібно цим користуватись...

це різниця не в особистостях, а як влаштована влада - демократія чи автократія. спрощений приклад 8)

оголосіть спроможність виконання ,хутко як у бусик , і ГОЛОВНЕ , покарання -винних а не тих хто проходил рядом
отого хто пи** про шашліки
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:06

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..

Винна не Україна а Зеленський. Замість домовитись в стамбулі чи хоча б квітні
Він всячєськє затягує війну.
Абсолютно не бачу різницю чи в тебе бронь куплена чи справжня. Чи ти непридатний. Хочеш воювати до останньої верби ? Іди на фронт.

вигадки. не затягує Зе війну, й домовитися пропозицій не було. звідки ви взяли? це хтось вигадав, а тепер зрадофіли один за один повторюють...

Нагадую ще раз: "За результатами переговорів у Лондоні у квітні 2025 року саме Українська делегація відмовилася приймати (виступила проти) запропонованого 7-пунктового мирного плану США/Трампа — і зірвала заплановану зустріч".

А що так можна, відмовитись від пропозиції, якої не було?
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:07

  Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...

І ? потім банять
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...

Насправді: х... хоче вбити всіх 30+ млн. і задіює для цього дуже багато ресурсів, а наша влада дає вбити десятки/сотні тисяч, задіюючи для захисту невелику частину ресурсів. А мала б не дати вбити нікого, якщо б діяла професійно і задіяла всі ресурси.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:40

Одеська Хіросіма і Київська Нагасакі

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...

Насправді: х... хоче вбити всіх 30+ млн. і задіює для цього дуже багато ресурсів, а наша влада дає вбити десятки/сотні тисяч, задіюючи для захисту невелику частину ресурсів. А мала б не дати вбити нікого, якщо б діяла професійно і задіяла всі ресурси.


Брось гуся
