За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:21

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Тоже поминает Бардо.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:50

на обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:52

Чому бульйон куриний, а не перепелиний? Барабашове, які у вас версіі?
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 23:14

  Investor_K написав:на обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа.

я прошу прощения... он туда пожрать попёрся? :shock:
