За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 29 гру, 2025 10:15
барабашов написав:
От переедания шекаладовыми тортами бывают блюютЬ.
Злые языки говорят, что трамповский фукаладный торт - это фубеее.
Особенно на фоне "Киевского"
maniachello
Повідомлень: 456
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:58
maniachello написав:
Злые языки говорят, что трамповский фукаладный торт - это фубеее.
Особенно на фоне "Киевского
Петро Олексійовичу, вітаю!
Investor_K
Повідомлень: 11190
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 14:55
Investor_K написав: maniachello написав:
Злые языки говорят, что трамповский фукаладный торт - это фубеее.
Особенно на фоне "Киевского
Петро Олексійовичу, вітаю!
та тихо Вы... я тут инкогнито...
maniachello
Повідомлень: 456
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:07
maniachello написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Злые языки говорят, что трамповский фукаладный торт - это фубеее.
Особенно на фоне "Киевского
Петро Олексійовичу, вітаю!
та тихо Вы... я тут инкогнито...
Подаруйте мені на НР трохи тортів. 145 штук
Investor_K
Повідомлень: 11190
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 23:24
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Петро Олексійовичу, вітаю!
та тихо Вы... я тут инкогнито...
Подаруйте мені на НР трохи тортів. 145 штук
ви теж хочете на когось поблювати?
Shaman
Повідомлень: 11200
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 802 раз.
- Подякували: 1699 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 05:24
Я б іх швиденько продав і заробив копійчину
Investor_K
Повідомлень: 11190
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 06:42
Можєтє зірватися у момінт торгівлі та набрати небажану вагу
Не у суспільстві
А потім у бєрлогу щось не пройде та застрягне
ВінніХрюха пам'ятаєте та його "розбудову" у кроля вдома?
барабашов
Повідомлень: 5576
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 367 раз.
