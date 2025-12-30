|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:32
Investor_K написав:
Я б іх швиденько продав і заробив копійчину
И на эти деньги купил бы тортик 😁
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:35
Investor_K написав: maniachello написав:
можете у себя в АТБ взять
Я їх охороняю. Як це взяти?
что охраняю, то и несу домой (с) охранник из СССР
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:35
Сибарит написав:
И на эти деньги купил бы тортик 😁
Щоб і його швиденько продати?
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:46
Investor_K написав: Сибарит написав:
И на эти деньги купил бы тортик 😁
Щоб і його швиденько продати?
Это уже перебор. Надо же и себя, хоть иногда, чем-нибудь вкусненьким побаловать 😁
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:56
Сибарит написав: Investor_K написав: Сибарит написав:
И на эти деньги купил бы тортик 😁
Щоб і його швиденько продати?
Это уже перебор. Надо же и себя, хоть иногда, чем-нибудь вкусненьким побаловать 😁
а вдруг вырвет?
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:56
Investor_K написав: maniachello написав:
можете у себя в АТБ взять
Я їх охороняю. Як це взяти?
Нєзамєтно
Ам! - і вже він зосередині найвеличнішого інвестора
А у коробку можна для ваги батона у золотій фользі покласти
Як подарунок покупцеві
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:04
барабашов написав: Investor_K написав: maniachello написав:
можете у себя в АТБ взять
Я їх охороняю. Як це взяти?
Нєзамєтно
Ам! - і вже він зосередині найвеличнішого інвестора
А у коробку можна для ваги батона у золотій фользі покласти
Як подарунок покупцеві
Записка в коробке конфет: "3 конфеты сожрал я. Упаковщик №7"
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:37
Сибарит написав:
Это уже перебор. Надо же и себя, хоть иногда, чем-нибудь вкусненьким побаловать 😁
а як же бізнес? товар - гроші - товар.....?
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:40
Investor_K написав: Сибарит написав:
Это уже перебор. Надо же и себя, хоть иногда, чем-нибудь вкусненьким побаловать 😁
а як же бізнес? товар - гроші - товар.....?
Пусть весь мир подождёт (с) 😁
