За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:37

  Investor_K написав:
  maniachello написав:можете у себя в АТБ взять

Я їх охороняю. Як це взяти?

ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають :lol:
Shaman
Повідомлень: 11203
З нами з: 29.09.19
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають


Я своє вже взяв у середині 90-х. Був начальником охорони на мясокомбінаті. Там я заробив свій перший мільйон. А мясокомбіната збанкрутів.
Investor_K
Повідомлень: 11194
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:57

  Investor_K написав:
  Shaman написав:ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають

Я своє вже взяв у середині 90-х. Був начальником охорони на мясокомбінаті. Там я заробив свій перший мільйон. А мясокомбіната збанкрутів.

ви ризикована людина - бо можна заробити перший мільйон. а може на м'ясокомбінаті з'явиться кілька десятків кілограмів необлікованого м'яса - щоб хоч якось збитки перекрити :lol:
Shaman
Повідомлень: 11203
З нами з: 29.09.19
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 19:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Риск и работа(резня) бензопилой - благородное дело.
Не только в Техасе
барабашов
Повідомлень: 5579
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 19:40

Забанить во всех позах пожалуйста а удалиться самостоятельно из темы нельзя :(
Vadim_
Повідомлень: 4264
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:00

  Vadim_ написав:Забанить во всех позах пожалуйста а удалиться самостоятельно из темы нельзя :(

Доброго вечора! Я Ваш ШІ. Що Вас турбує?
Investor_K
Повідомлень: 11194
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
