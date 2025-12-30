ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:37
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:57
ви ризикована людина - бо можна заробити перший мільйон. а може на м'ясокомбінаті з'явиться кілька десятків кілограмів необлікованого м'яса - щоб хоч якось збитки перекрити
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:31
Риск и работа(резня) бензопилой - благородное дело.
Не только в Техасе
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:46
Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:52
передивіться " Євангеліє від Матвія" Пазоліні
Добросердечний до геніальності мінімалізм
Барабашова, гадаю, свого часу вразив
Сало, або 120 днів Содому того ж режисера
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:10
А как вы догадались что 30 лет назад у меня даже кассета про жизнь в вертолётной академии на протяжопении 4мес была?
