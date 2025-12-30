|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:37
Investor_K написав: maniachello написав:
можете у себя в АТБ взять
Я їх охороняю. Як це взяти
?
ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають
Shaman
Повідомлень: 11203
З нами з: 29.09.19
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1699 раз.
Shaman
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54
Shaman написав:
ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають
Я своє вже взяв у середині 90-х. Був начальником охорони на мясокомбінаті. Там я заробив свій перший мільйон. А мясокомбіната збанкрутів.
Investor_K
Повідомлень: 11198
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Investor_K
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:57
Investor_K написав: Shaman написав:
ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають
Я своє вже взяв у середині 90-х. Був начальником охорони на мясокомбінаті. Там я заробив свій перший мільйон. А мясокомбіната збанкрутів.
ви ризикована людина - бо можна заробити перший мільйон. а може на м'ясокомбінаті з'явиться кілька десятків кілограмів необлікованого м'яса - щоб хоч якось збитки перекрити
Shaman
Повідомлень: 11203
З нами з: 29.09.19
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1699 раз.
Shaman
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:31
Риск и работа(резня) бензопилой - благородное дело.
Не только в Техасе
барабашов
Повідомлень: 5580
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
барабашов
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:46
Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям
Investor_K
Повідомлень: 11198
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Investor_K
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:52
Investor_K написав:
Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.
Я оце готуюся до зимового відпочинку. Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
передивіться " Євангеліє від Матвія
" Пазоліні
Добросердечний до геніальності мінімалізм
Барабашова, гадаю, свого часу вразив Сало, або 120 днів Содому
того ж режисера
fox767676
Повідомлень: 5030
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
fox767676
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:10
А как вы догадались что 30 лет назад у меня даже кассета про жизнь в вертолётной академии на протяжопении 4мес была?
барабашов
Повідомлень: 5580
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
барабашов
Додано: Сер 31 гру, 2025 00:31
fox767676 написав: Investor_K написав:
Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.
Я оце готуюся до зимового відпочинку. Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
передивіться " Євангеліє від Матвія
" Пазоліні
Добросердечний до геніальності мінімалізм
Барабашова, гадаю, свого часу вразив Сало, або 120 днів Содому
того ж режисера
Хотаб таки не витримав і повернувся до гілки. Додому.
Investor_K
Повідомлень: 11198
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Investor_K
Додано: Сер 31 гру, 2025 00:41
Investor_K написав:
Хотаб
Хотаб такий мерзотник як і ви.
Але у вас є шанс реабілітуватися - скласти та заспівати славня Великому Трампу
fox767676
Повідомлень: 5030
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
fox767676
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:03
fox767676 написав: Investor_K написав:
Хотаб
Хотаб такий мерзотник
Це вже щось новеньке. Продовжуйте
Investor_K
Повідомлень: 11198
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Investor_K
