RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 117118119120>
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:06

  барабашов написав:А что ящики с импортным элитным шампанским вы уже не охраняете?

Такого ніколи і не було
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11206
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:11

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

А с армянским коньяком? Там на полках его много и вроде он неплохо горит.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:13

Хто в Європі зараз. Для розмов з ненькою роумінг вже не потрібен?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11206
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 19:36

  Investor_K написав:Хто в Європі зараз. Для розмов з ненькою роумінг вже не потрібен?

Якщо нікого не має, то коли хтось буде плз відпишіться
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11206
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:28

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Хорватия с вертолётной однухой как территория ЕС подходит(вы знаете кого спросить)???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 20:36

  барабашов написав:Хорватия с вертолётной однухой как территория ЕС подходит(вы знаете кого спросить)???
:mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:45

  барабашов написав:Хорватия с вертолётной однухой как территория ЕС подходит(вы знаете кого спросить)???

Воно у мене у чорному списку
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11206
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:33

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хто в Європі зараз. Для розмов з ненькою роумінг вже не потрібен?

Якщо нікого не має, то коли хтось буде плз відпишіться


Как бы все нормальные люди давно не звОнят а переписываются в телеге.
Если оторвало руки то можно голосовые там отправлять.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:39

  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хто в Європі зараз. Для розмов з ненькою роумінг вже не потрібен?

Якщо нікого не має, то коли хтось буде плз відпишіться


Как бы все нормальные люди давно не звОнят а переписываются в телеге.
Если оторвало руки то можно голосовые там отправлять.

каждому своё(с)
меня бесит переписка ,

позвони и поговори по человечески, шо мешает?
слушаю такую музыку

дирижор- агонь
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 01 січ, 2026 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 22:50

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:Якщо нікого не має, то коли хтось буде плз відпишіться


Как бы все нормальные люди давно не звОнят а переписываются в телеге.
Если оторвало руки то можно голосовые там отправлять.

каждому своё(с)
меня бесит переписка ,

позвони и поговори по человечески, шо мешает?
слушаю такую музыку
А мене бісить, коли дзвонять:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37175
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 117118119120>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.