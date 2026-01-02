|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:47
Investor_K написав:
Моя думка -ним має бути Буданов. Прошу врахувати думку старого
Старий це ще коли сказав? Майже місяць втратили.
Я ж віщун.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:18
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
А мене бісить коли когось бісить )))
каждому своё(с)
посмотрите на эту красивую женщину , там всё прекрасно от ног
и одежды, мимики , движения глаз и самое от игры на ударной
Красива пластична дівчина. Але як ударник не дуже.
Вы и музыкант?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:01
Investor_K написав: Investor_K написав:
Моя думка -ним має бути Буданов. Прошу врахувати думку старого
Старий це ще коли сказав? Майже місяць втратили.
Я ж віщун.
А якщо когось проклянув, наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:06
Investor_K написав:
Красива пластична дівчина. Але як ударник не дуже.
Вы и музыкант?
на ч'м играете?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:10
Vadim_ написав:
Investor_K написав:
Красива пластична дівчина. Але як ударник не дуже.
Вы и музыкант?
на ч'м играете?
На нервах
Додано: П'ят 02 січ, 2026 15:13
Investor_K написав: Vadim_ написав:
Investor_K написав:
Красива пластична дівчина. Але як ударник не дуже.
Вы и музыкант?
на ч'м играете?
На нервах
и эксперт околовсяческих наук?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 17:06
1. Оптимізація прийняття управлінських рішень
2. Утилізація людського сміття
3.Охорона приміщень
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:15
У меня тоже специальности в дипломах по первым двум пунктам.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:34
Investor_K написав:
А якщо когось проклянув, наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.
Готов быть вашим заказчиком, но если даете гарантию.
Сколько стоит убрать через проклятие 1 (одного) человека?
Если цена умеренная, то я начинаю готовить список, в основном это будут конкуренты по бизнесу, на местных дописувачив я не готов потратить ни шагу.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:38
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Моя думка -ним має бути Буданов. Прошу врахувати думку старого
Старий це ще коли сказав? Майже місяць втратили.
Я ж віщун.
А якщо когось проклянув,
наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.
Бог сам решит , может и ты не протянеш ,
зачем такое зло писать на форуме?
