|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 04 січ, 2026 09:37
Додано: Нед 04 січ, 2026 09:48
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:19
Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-115)
1. барабашов +4
2. Сибарит +4
3. maniachello +4
4. shaman +4
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. Wirująświatła - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. Vadim_ -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
Без змін
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:25
Наступний буде фінал за 2025 рік. Хто стане переможцем? хто в останню мить зміг надати додаткову цінність своїм повідомленням? Ким ми усі будемо пишатися?
Залишився останній крок цієї інтриги
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:31
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Пилот получит отрицательную перемогу?
|