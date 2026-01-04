|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:22
Investor_K написав:
Тоді була інша людина.
але при цій владі, призначеною цією владою,
не знаєте де вона зараз , мабуть в окопі під Купьянськом чі в Іспании?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4385
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 18:55
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Тоді була інша людина.
але при цій владі, призначеною цією владою,
не знаєте де вона зараз , мабуть в окопі під Купьянськом чі в Іспании?
Так і уряд вже змінився
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11227
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:17
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Тоді була інша людина.
але при цій владі, призначеною цією владою,
не знаєте де вона зараз , мабуть в окопі під Купьянськом чі в Іспании?
Так і уряд вже змінився
І ?
були вибори згідно закону? или попи.деть
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4385
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:34
Малюк мне напоминает маттаба
Вгодований, морда тупа та трищыть вид харчування з "Гудвайна", но вос не той и воевать куйвам
Нехай 50++++ Вадики с Мухами дохнуть в Покровске, а мы похаваем и спать пойдём, а там и вилла на морях. Скиро.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5610
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|