За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:22
Investor_K написав:
Тоді була інша людина.
але при цій владі, призначеною цією владою,
не знаєте де вона зараз , мабуть в окопі під Купьянськом чі в Іспании?
Додано: Нед 04 січ, 2026 18:55
Так і уряд вже змінився
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:45
цирк уехал, а клоуны остались
Додано: Пон 05 січ, 2026 13:56
Це загальний піс-дьож. Конкретні, ПІБ можете назвати?
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:04
я Вам нарисую
Додано: Пон 05 січ, 2026 14:34
, пролетели Вы мимо Премии
Форумчани року 2026
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:17
Я людина скромна. Мені це не потрібно.
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:20
Ваша скромность не знает границ. В пределах разумного.
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:38
Про мене весь минулий рік тут обговорення. Пропоную 2026 рік присвяти іншій людині. Наприклад, Вам. Ви зареєстровані майже 16 років тому. І така низька активність у повідомленнях. І от Ви раптом почали писати нормально повідомлень у цій гілці. Чому так? Яке пояснення?
Додано: Пон 05 січ, 2026 16:45
видимо, кризис среднего возраста
