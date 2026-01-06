Лівий берег Києва без аварійних відключень.
А якби послухали сволоту і усі кудись поіхали- хто і для кого б ремонтував?
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 06 січ, 2026 07:48
Лівий берег Києва без аварійних відключень.
А якби послухали сволоту і усі кудись поіхали- хто і для кого б ремонтував?
Додано: Вів 06 січ, 2026 07:52
Додано: Вів 06 січ, 2026 08:42
Додано: Вів 06 січ, 2026 10:12
Тов.Панда!
Я не понял
Здеся мы будем писать хвалебные оды Ахмэтову типа "Спасипа Рынату за свет на Лесном!" или вам?
Кого мы будем прославлять и помогать тратить, ой инвестировать, в прибыльные сектора экономики?
Кстати - вас окунут сегодня троещинские поклоннмки в прорубь? Кто то на Ниле обязательно сегодня поводит своими 8сантиметрами крокодилам по губам, смывая свои грехи перед МО Украины!
|