За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 07:48

Лівий берег Києва без аварійних відключень.
А якби послухали сволоту і усі кудись поіхали- хто і для кого б ремонтував?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 07:52

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту

так... я не понял... кто кого допрашивает? :twisted:

То чому ви 16 років мовчали?
Якими є ваші версіі, друзі?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 08:42

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту

так... я не понял... кто кого допрашивает? :twisted:

2026 ця гілка для обговорення Вас.

для этого я слишком хорошо известен в узких кругах
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:12

  Investor_K написав:Лівий берег Києва без аварійних відключень.
А якби послухали сволоту і усі кудись поіхали- хто і для кого б ремонтував?

Тов.Панда!
Я не понял
Здеся мы будем писать хвалебные оды Ахмэтову типа "Спасипа Рынату за свет на Лесном!" или вам?
Кого мы будем прославлять и помогать тратить, ой инвестировать, в прибыльные сектора экономики?
Кстати - вас окунут сегодня троещинские поклоннмки в прорубь? Кто то на Ниле обязательно сегодня поводит своими 8сантиметрами крокодилам по губам, смывая свои грехи перед МО Украины!
