За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 06 січ, 2026 07:48
Лівий берег Києва без аварійних відключень.
А якби послухали сволоту і усі кудись поіхали- хто і для кого б ремонтував?
Investor_K
Повідомлень: 11246
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 07:52
maniachello написав: Investor_K написав:
Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту
так... я не понял... кто кого допрашивает?
То чому ви 16 років мовчали?
Якими є ваші версіі, друзі?
Investor_K
Повідомлень: 11246
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 08:42
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту
так... я не понял... кто кого допрашивает?
2026 ця гілка для обговорення Вас.
для этого я слишком хорошо известен в узких кругах
maniachello
Повідомлень: 474
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:47
Investor_K написав:
Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту
а вы про себе розказували?
Vadim_
Повідомлень: 4418
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:51
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту
а вы про себе розказували?
Так.
Investor_K
Повідомлень: 11246
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:56
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту
а вы про себе розказували?
Так.
ссылку можете ?
Vadim_
Повідомлень: 4418
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:10
Писал что кидал ядра на Олимпиаде-80 вместе с Султаном Рахманиновым
барабашов
Повідомлень: 5608
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:13
Vadim_ написав:
ссылку можете ?
На жаль, тоді проклятий демонстрував свою сволотну натуру і всі мої відповідні повідрмлення були видалені разом з повідомленнями проклятої сволоти.
Investor_K
Повідомлень: 11246
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:31
барабашов написав:
Султаном Рахманиновым
Це хто?
Investor_K
Повідомлень: 11246
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:33
1. барабашов, Сибарит, maniachello, shaman +4
2. Козак-характерник +1
3. UA +1
4. yama +1
5. Бетон +1
6. anduzenko 0
7. pesikot 0
8. airmax78 0
9. flyman 0
10. Успіх 0
11. sergey_stasyuk555 0
12. Господар Вельзевула 0
13. The_Rebel – 0
14. Мизантрóп – 0
15. Wirująświatła - 0
16. Faceless -1
17. unicdima -1
18. sergey_sryvkin -1
19. Vadim_ -1
20. prodigy -5
21. fox767676 -19
Поздоровляю з перемогою одразу чотирьох переможців!
Дякую Вам за конструктивну участь у конкурсі!
Кожен з Вас має свою ізюминку і за це вам – РЕСПЕКТ!!!
Investor_K
Повідомлень: 11246
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
