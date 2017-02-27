RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:31

Реальный курс -в разы выше.
какая разница 41,5 или 43 если реальный курс-200?
Или кто-то тут имеет гривны больше 10-20 000 на хлеб на завтра?
Ну кто вам доктор.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:18

  Realist написав:Абсолютно ніхто! не спрогнозував (вгадав), що весь грудень буде стабільний і що зростання розпочнеться лише в новому році. Бо якщо використовувати ЛОГІКУ, то в січні не зявилось жодного нового фактору який би не діяв у грудні [b]ОКРІМ того, що це новий рік та новий бюджет.

Если стабильность в декабре действительно непривычна, то рост в январе вряд ли можно назвать диковинкой. Связан он обычно не с новым бюджетом, а с освоением старого. Под новый год на рынок вываливается огромное количество гривны из бюджета. Далее идёт ее движение по цепочкам поставщиков, что занимает некоторое время, поэтому повышенный спрос на валюту наблюдается и в январе.
При всем стремлении к непредсказуемости, НБУ все же пытается учитывать и естественные процессы.
Прогнозировать трудно, в первую очередь, потому, что добавился существенный фактор реализации не рыночных поступлений валюты. Именно распределение этой реализации во времени наименее понятно.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:04

  Сибарит написав:
  Realist написав:Абсолютно ніхто! не спрогнозував (вгадав), що весь грудень буде стабільний і що зростання розпочнеться лише в новому році. Бо якщо використовувати ЛОГІКУ, то в січні не зявилось жодного нового фактору який би не діяв у грудні ОКРІМ того, що це новий рік та новий бюджет.

Если стабильность в декабре действительно непривычна, то рост в январе вряд ли можно назвать диковинкой. Связан он обычно не с новым бюджетом, а с освоением старого. Под новый год на рынок вываливается огромное количество гривны из бюджета. Далее идёт ее движение по цепочкам поставщиков, что занимает некоторое время, поэтому повышенный спрос на валюту наблюдается и в январе.
При всем стремлении к непредсказуемости, НБУ все же пытается учитывать и естественные процессы.

Ну, то таке (с)...
Мова йшла не про те, що курс в січні виріс, а проте, чому це зростання не почалось ще в кінці грудня? (чому зростання почалось тільки тепер?). Адже всі фактори для зростання курсу діяли ще в грудні. Чи ви можете назвати фактори які не діяли в грудні і з'явились тільки в січні?
Ось це пояснення, що стало потрібно цю гривню аж кілька тижнів освоювати, щоб це відобразилось на курсі - це зовсім не переконливо.
  Сибарит написав:Прогнозировать трудно, в первую очередь, потому, что добавился существенный фактор реализации не рыночных поступлений валюты. Именно распределение этой реализации во времени наименее понятно.

Останнім часом не читав жодного експерта/блогера/чиновника, хто б володів зараз інформацією яка дозволить прогнозувати.
Тому сміло можу заявити: Прогнозувати зараз не можливо! Можна лише вгадувати!

АПД: Основна думка, що девальвувати гривню можна було раніше без ризику для гривневих активів. Девальвація на 5-7% за рік не зробила би шкоди. Але зробили так як зробили.

Складається враження що девальвацію притримували, щоб отримати якісь певні потрібні показники наприклад інфляції або курсу у військових контрактах. Адже у всіх контрактах є перерахунок по курсу, а грошей на цей перерахунок в минулому бюджеті банально могло не бути.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:17

  ihorsic написав:
  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Дніпро на продаж вже 43! Дочекалися

Дякую за інфо. Бо тут навколо мене суцільний ліс

Буває. Добре що у вас хоч Інтернет є. Чи це трохи з лісу вийшли?

https://t.me/MenorahObmen/21545
