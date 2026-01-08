|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Додано: Чет 08 січ, 2026 09:19
Investor_K написав:
Планую 16.01 здати файно валюту, а гривню на депозит . Чи є альтернативні ідеі?
идеи всегда есть... но они не все сравнительно честные
Додано: Чет 08 січ, 2026 09:22
maniachello написав:
но они не все сравнительно честные
Аби в межах КК
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:32
Investor_K написав: maniachello написав:
но они не все сравнительно честные
Аби в межах КК
КК це кримінальний кодекс
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:41
Investor_K написав: Investor_K написав: maniachello написав:
но они не все сравнительно честные
Аби в межах КК
КК це кримінальний кодекс
а ККК - это Ku Klux Klan
