За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:37
Глубокоуважаемый Investor_K
,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг
maniachello
Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:37
maniachello написав:
Глубокоуважаемый Investor_K
,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг
За 2025 рік підсумок підведено.
Про новий рейтинг навіть не задумувався.
Investor_K
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:40
Investor_K написав: maniachello написав:
Глубокоуважаемый Investor_K
,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг
За 2025 рік підсумок підведено.
Про новий рейтинг навіть не задумувався.
Это что же, теперь в этой ветке будут царить скука и запустение?
maniachello
Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:14
Investor_K написав: maniachello написав:
Глубокоуважаемый Investor_K
,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг
За 2025 рік підсумок підведено.
Про новий рейтинг навіть не задумувався.
вы бы график курса глянули сначала за 2025, перед депо ,
а рейтинги то таке ,смотря хто их составляет и не всегда многие голосуют
Vadim_
Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:29
maniachello написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Глубокоуважаемый Investor_K
,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг
За 2025 рік підсумок підведено.
Про новий рейтинг навіть не задумувався.
Это что же, теперь в этой ветке будут царить скука и запустение?
Навіть якщо таке станеться, ми завжди з вами зможемо через 16 років мовчання повторно запустити гілку. У вас чудовий досвід з такоі діяльності. До речі, що на ваш погляд буде актуальним для обговорення у цій гілці в 2042 році?
Investor_K
Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:35
Звертаюсь до шановних форумчан (нешановніі не мають тут писати нічого)
Що Ви вважаєте актуальним для обговорення у цій гілці у 2042 році?
Востаннє редагувалось Investor_K
в П'ят 09 січ, 2026 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:43
Investor_K написав:
До речі, що на ваш погляд буде актуальним для обговорення у цій гілці в 2042 році?
извечные темы - бабы, деньги, оружие
курс доллара, акции в АТБ, банка под грушей
maniachello
Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:33
maniachello написав: Investor_K написав:
До речі, що на ваш погляд буде актуальним для обговорення у цій гілці в 2042 році?
извечные темы - бабы, деньги, оружие
курс доллара, акции в АТБ, банка под грушей
А перспективи ЮВТ на найближчих виборах?
Investor_K
