RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12669126701267112672
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.
це до кого саме претензіі, уточніть
до Кличка?
це він бюджет формує?
ну вмикайте ж хоча б іноді мозок, ви ж не франт і не хомякоід, у вас він ніби є

зи: про віджаті з бюджета Києва 8 ярдів на затикання дирок в УЗ, які наробила зелена команда нагадати?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12092
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 00:15

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Кличко вже втік. не має в Києві.

отрыгнул после паленки винницкий "мамкин инвестор" из нимеччыны не имеющий НИКАКОГО отношения к Киеву в принципе...
ветка превратилась в помойку усилиями данного персонажа и днепровских "воротил"...
сумно бл...


Папкин инвестор сидит уже 5 год под бомбами, зато тут всех поучает.
Как там последние инвестиции ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 06:21

  kingkongovets написав:
посетитель написав:В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.
це до кого саме претензіі, уточніть
до Кличка?
це він бюджет формує?
ну вмикайте ж хоча б іноді мозок, ви ж не франт і не хомякоід, у вас він ніби є

зи: про віджаті з бюджета Києва 8 ярдів на затикання дирок в УЗ, які наробила зелена команда нагадати?

Зелена команда рОкетчиків і клоунів від 95-го кварталу - впевнено і методично проводять роботу по знищенню української держави.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 06:24

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Кличко вже втік. не має в Києві.

отрыгнул после паленки винницкий "мамкин инвестор" из нимеччыны не имеющий НИКАКОГО отношения к Киеву в принципе...
ветка превратилась в помойку усилиями данного персонажа и днепровских "воротил"...
сумно бл...


Папкин инвестор сидит уже 5 год под бомбами, зато тут всех поучает.
Как там последние инвестиции ?

А немає ніяких інвестицій, насправді.
Купа мертвих недобудів з застигнувшими підйомними кранами.
І жодного дорожайника на форумі, жодного рила-ноаобудівця!
Тільки соплі, сльози і скарги від бетонноголових товарижчів...
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 січ, 2026 06:36, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 06:28

  посетитель написав:В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.Не, я понимаю что есть охрана которая свиней не пускать должна и крышу тушить.Но если она не справляется то всем пофиг, это ж не их дело.Их дело стены красить.

Головні корупціонери не можуть боротись з корупцією, ферштейн?
Без зовнішнього управління ця територія приречена на повну деградацію і падіння рівня життя до африканської норми.

Чомусь я впевнений, що в 2026 ціни Кржн різко поїдуть вниз. Як тільки ЄС приструнить зелених корупціонерів.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 січ, 2026 06:37, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 06:34

  kingkongovets написав:
посетитель написав:В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.
це до кого саме претензіі, уточніть
до Кличка?
це він бюджет формує?
ну вмикайте ж хоча б іноді мозок, ви ж не франт і не хомякоід, у вас він ніби є

зи: про віджаті з бюджета Києва 8 ярдів на затикання дирок в УЗ, які наробила зелена команда нагадати?

Ккц, перестань вихваляти українських чиновників!
Це абсолютні негідники, корупціонери і нікчеми, особливо на верхніх щабелях влади. Вони створили тут копію Росії, але без царя, без ракет і ядерної бомби.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12669126701267112672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17426211
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6854404
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10500)
10.01.2026 00:54
Sense Bank (15384)
09.01.2026 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.