Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:41

  Faceless написав:А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук

Та пісня пригадалася про "что сказали эти кандидаты в доктора?"
Висоцького. Не пам'ятаєте?
Але написав сурйозно, 😁😉 чим збив Вас з пантелику.
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 20:21

**«Мы, двое мужчин» (1962)** — это советская драма, снятая на киностудии им. Довженко режиссёром Юрием Лысенко. Фильм основан на рассказе Анатолия Кузнецова «Юрка — бесштанная команда», он же написал сценарий. В главной роли — молодой **Василий Шукшин** (Мишка Горлов).

### Сюжет
Колхозный шофёр Мишка Горлов — грубоватый, холостяк, скандалист и не самый приятный в общении человек. Однажды деревенская учительница просит его взять с собой в город её маленького сына-первоклассника Юрку, чтобы купить мальчику школьный костюм (мальчик — без отца, из бедной семьи).

Мишка сначала крайне неохотно соглашается — ему совсем не хочется таскать с собой ребёнка. Но в долгой поездке на грузовике (по украинской глубинке и в Киев) между взрослым грубым мужиком и маленьким серьёзным мальчиком постепенно возникает взаимопонимание. Они проходят разные житейские ситуации, сталкиваются с людьми, и шофёр под влиянием ребёнка меняет своё отношение не только к Юрке, но и к окружающим людям в целом. К финалу из вынужденных попутчиков они становятся настоящими друзьями.

Классическая для того времени «история очеловечивания» через встречу с ребёнком, но снятая довольно искренне и без излишнего слащавания.

### Критика и восприятие
- Фильм типичен для «оттепели» конца 1950-х — начала 1960-х: больше реализма, меньше обязательного оптимизма, внимание к простым людям и их внутренним изменениям.
- Шукшина почти все отмечают как огромное достоинство картины — он играет очень естественно, будто документально.
- С другой стороны, некоторые современные зрители и критики называют сюжет **заезженным** и предсказуемым: «грубый мужик → встреча с ребёнком → исправление». Мотив «вдруг подобрел после общения с безотцовщиной» действительно был очень распространён в советском кино тех лет.
- Название «Мы, двое мужчин» иногда вызывает иронию у зрителей — многие пишут, что «настоящий мужчина» в паре как раз маленький Юрка, а взрослый Мишка скорее ведёт себя по-детски.
- Фильм имел интересную судьбу: после эмиграции Анатолия Кузнецова в 1969 году (он остался в Лондоне) картину надолго «положили на полку», почти перестали показывать. Поэтому она остаётся довольно редкой и малоизвестной даже среди любителей советского кино.

Если коротко: тихая, душевная, немного наивная по сегодняшним меркам история о том, как ребёнок может «перевоспитать» взрослого. Ценится в первую очередь за Шукшина в одной из ранних больших ролей.


Наглядный пример как изменились общественные нормы. Неженатый мужчина весь фильм проводит с чужим ребенком. В наше время такой сюжет жёстко осудили бы. Безответственная мать, как она могла отдать ребенка непонятно кому, а вдруг с ним что то случилось бы. В кадре ребенку наливают водку и ведут не детские разговоры. На его глазах режут тёлку на мясо. Спят они оба в кузове грузовика. Я думаю сразу несколько правозащитных организаций возбудилась бы, с требованием лишить сюжетную мать родительских прав, наказать мишку Горлова за пьянство и черный нал, зоозащитники были бы против убийства телки. Ювенальная служба была бы явно против того, что ребёнок ночует с незнакомым мужчиной в кузове грузовика.

С одной стороны блюстителей морали стало как блох, с другой моральные нормы на пределе затянуты - нельзя почти ничего. Что будет в 22 веке, что ещё запретят защитники морали?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 13 січ, 2026 21:01, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 21:35

Re: Психологія та саморозвиток

alibob написав:
  Faceless написав:А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук

Та пісня пригадалася про "что сказали эти кандидаты в доктора?"
Висоцького. Не пам'ятаєте?
Але написав сурйозно, чим збив Вас з пантелику.
Ну я не настільки добре знаю творчість Висоцького
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 21:57

  Wirująświatła написав:

С одной стороны блюстителей морали стало как блох, с другой моральные нормы на пределе затянуты - нельзя почти ничего. Что будет в 22 веке, что ещё запретят защитники морали?
брити бороду і аборти.
