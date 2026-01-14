RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 08:56

  Hotab написав:А хто ще які подарунки тут отримав? 😅

Вооот:
Зображення
maniachello
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:36

Валюта пішла вниз. Гарний час здавати валюту та на грн депо/обоігаціі. Ловіть безкоштовно поради старого
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:19

Ну що там Іран? MIGA?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 21:52

  Hotab написав:
  Investor_K написав:1. барабашов, Сибарит, maniachello, shaman +4

Поздоровляю з перемогою одразу чотирьох переможців!
Дякую Вам за конструктивну участь у конкурсі!
Кожен з Вас має свою ізюминку

Пиріжок з ізюмом став взнаваною зіркою і в якості нагороди в «конкурсі» і отримав участь зразу в двох проєктах:
«Зважені та щасливі» та «Я цураюсь свого тіла».
Зник на тиждень.
А хто ще які подарунки тут отримав? 😅

тису перейшов па разрешению?
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 06:12

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:До речі, що на ваш погляд буде актуальним для обговорення у цій гілці в 2042 році?

извечные темы - бабы, деньги, оружие курс доллара, акции в АТБ, банка под грушей

А перспективи ЮВТ на найближчих виборах?

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина"
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 06:18

Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:17

  Investor_K написав:Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок

срочно свяжитесь с нею
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:11

  Investor_K написав:Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок

у ЮВТ ядерный (или ядрёный? :roll: ) электорат, не дадут ЮВТ повесить на йолку

хм... почему-то слово "Йyлю" форум посчитал матерным, заменил на 3 звёзды :shock:
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:40

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок

срочно свяжитесь с нею

Не положено.
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:53

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок

срочно свяжитесь с нею

Не положено.

Мы не расскажем. Звоните
