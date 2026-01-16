RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:17

  Investor_K написав:Щось старому холодно. І навіть алкоголь не гріє. Що робити?

Перестать пить.
Греться алкоголем все равно, что обоссаться на морозе - сначала тепло...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9254
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21721 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:47

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Щось старому холодно. І навіть алкоголь не гріє. Що робити?

Перестать пить.
Греться алкоголем все равно, что обоссаться на морозе - сначала тепло...

А потім що ?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11292
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:58

Маньячело, за кого голосувати будете?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11292
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 08:25

  Investor_K написав:Маньячело, за кого голосувати будете?

как всегда:
- за партию любителей пива
- за партию любителей женщин
maniachello
 
Повідомлень: 511
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:03

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Маньячело, за кого голосувати будете?

как всегда:
- за партию любителей пива
- за партию любителей женщин

Ну це в рф. В Украіні за кого?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11292
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:51

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Маньячело, за кого голосувати будете?

как всегда:
- за партию любителей пива
- за партию любителей женщин

Ну це в рф. В Украіні за кого?

партия любителей любителей женщин? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 511
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:00

  Investor_K написав:Ну це в рф. В Украіні за кого?

Вы же понимаете, не зря зелёное шапито пытается голосование онлайн протащить. Нарисуют любую явку с любым результатом
maniachello
 
Повідомлень: 511
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:21

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Ну це в рф. В Украіні за кого?

Вы же понимаете, не зря зелёное шапито пытается голосование онлайн протащить. Нарисуют любую явку с любым результатом

Чому не пишете украінською?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11292
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:23

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Ну це в рф. В Украіні за кого?

Вы же понимаете, не зря зелёное шапито пытается голосование онлайн протащить. Нарисуют любую явку с любым результатом

Чому не пишете украінською?

так исторически сложилось :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 511
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:31

Що у вас за історія?

Що у вас за історія?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11292
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
