За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:22

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Чи доводилось комусь куштувати мясо верблюда? Як враження?

вы думаете "выставить" местный зоопарк?

Поки ні. Простоцікаво, які враження , як смакує?
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:57

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Чи доводилось комусь куштувати мясо верблюда? Як враження?

вы думаете "выставить" местный зоопарк?

Поки ні. Простоцікаво, які враження , як смакує?

а почему потянуло на верблюжатину? , это же для українців диковина, или безхозный прибился? :)

я как то , не в Украине, пробовал собачатину, ну не лезет она почему то, хотя если не знать :mrgreen: то как говядина
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:38

  Vadim_ написав:я как то , не в Украине, пробовал собачатину, ну не лезет она почему то, хотя если не знать :mrgreen: то как говядина


А человечина похожа на сладковатую свинину.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:43

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:я как то , не в Украине, пробовал собачатину, ну не лезет она почему то, хотя если не знать :mrgreen: то как говядина


А человечина похожа на сладковатую свинину.

это вам рассказывали дедушка с бабушкой съевшие соседей или своего ребёнка в голодомор 1932-33 ?

п.с. у меня бабушка 1914 року народження, прожила все прелести комуняк , от раскулачивания батьків, голодоморів і до обезценивания рублей.
Казала шо їли траву,кору дерев , горобців... но про людей людей не чула і не їла
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:45

Мене не цікавить мясо собак та взагалі невідомо чого.
Верблюд!!!???
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:06

  Investor_K написав:Мене не цікавить мясо собак та взагалі невідомо чого.
Верблюд!!!???

мне думается вам надо на форумы стран где эти животные живут, в степях України їх не бачив

п.с. бачив в Астраханській обл. ,у Саратовській на кордоні з Казахстаном але не чув від місцевих казахів щоб їх їли, доят -да
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:07

срыв масок с чудовищ

Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:21

  Vadim_ написав:это вам рассказывали дедушка с бабушкой съевшие соседей или своего ребёнка в голодомор 1932-33 ?


Нет,я прочитал об этом в книжке.
