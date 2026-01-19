это у Вас с голодухи буйная фантазия развилась?
или с холодухи?
П.С. Пересмотрите "Орел и решку" - там должны были есть верблюжатинку
П.П.С. Вы, случайно, не собрались обменять доллары на верблюжатину?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 19 січ, 2026 09:34
Додано: Пон 19 січ, 2026 12:54
Просто жодна релігія не забороняє істи верблюжатину. Чому б не спробувати?
Лягушок ів. З цибулею, бо прісні. Сподобалось. Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:05
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:29
