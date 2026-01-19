|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
maniachello
Повідомлень: 519
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 14:33
Investor_K написав:
Просто побачив відео з виготовлення шкіри верблюжоі. Подума, а що з мясом? І понеслось.
Може, є сенс вартість вартість 1кг верблюжого мяса
до локальноі валюти назвати індексом Великого Інвестора?
Є різні індекси. Доу Джонс. Біг Мак. Великого Інвестора ще буде🐫
нашол в нете одно объявление 2024 г. о продаже на условиях DAP 15 долярчиків/кг., но объём вероятно контейнер
, прибавить налоги,пошлины , вышло бы наверное около
1000 + ГРН.
Vadim_
Повідомлень: 4528
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:23
Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав
Investor_K
Повідомлень: 11315
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:31
Investor_K написав:
Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав
купите уже долярчики и успокойтесь
П.С. или динары
Востаннє редагувалось maniachello
в Пон 19 січ, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз.
maniachello
Повідомлень: 519
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:31
Investor_K написав:
Знайшов що у Тунісі
50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав
чемодан вокзал Тунис , шо заважає ?
, може ще і арабку молодуху скуштуєте
Vadim_
Повідомлень: 4528
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:52
maniachello написав: Investor_K написав:
Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав
купите уже долярчики и успокойтесь
П.С. или динары
І що з тим динаром робити? Я ж мясо верблюда хочу
Investor_K
Повідомлень: 11315
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:54
Investor_K написав:
Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.
Думаете, верблюжатина окажется мягче?
Сибарит
Повідомлень: 9266
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21723 раз.
135
84
38
2
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:01
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав
купите уже долярчики и успокойтесь
П.С. или динары
І що з тим динаром робити? Я ж мясо верблюда хочу
можно просверлить отверстия в монетах, нанизать на леску и получить замечательное ожерелье из монет
П.С. верблюд подождёт
maniachello
Повідомлень: 519
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:06
Сибарит написав: Investor_K написав:
Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.
Думаете, верблюжатина окажется мягче?
Так я ж оце намагаюся вже другий день про це дізнатися. Я ж був впевнений, що тут елітні гламурні учасники, які кожного дня на сніданок куштують омлет з мʼясом верблюда
Investor_K
Повідомлень: 11315
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:08
Пане Сибарите, що Ви зазвичай їсте на сніданок?
Investor_K
Повідомлень: 11315
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
