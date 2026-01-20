RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 08:41

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Бо ж реально 78 років

Это Вас поэтому на верблюжатинку потянуло?
Хотите перед смертью попробовать всё? :shock:

У мене ще є 78 років. Встигну
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 08:58

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Пройшов медогляд

Ночью?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9268
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 09:30

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Пройшов медогляд

Ночью?

ускоренный метод, называется ВЛК

Investor_K - мужчинка в самом соку... всего 78 лет
maniachello
 
Повідомлень: 523
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 13:00

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Пройшов медогляд

Ночью?

Вдень. В приймальні години.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 13:37

вас бы на Игрень или Канатчикову дачу

Шариков и то логичнее выражал мысли
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 13:40

  Vadim_ написав:Шариков и то логичнее выражал мысли

Я б вам порадив почитати свої дописи.
На наступний день. Після опохмілу.
Потім коментуйте.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 13:46

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:Шариков и то логичнее выражал мысли

Я б вам порадив почитати свої дописи.
На наступний день. Після опохмілу.
Потім коментуйте.

несколько дней мусолить бред про верблюжатину в Украине, где их не выращивают.
приспичило? , езжай в Тунис или Египет и не ипи нам мозг маразмом
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 13:57

Не тикай мені, сволото безграмотна!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:01

  Investor_K написав:Не тикай мені, сволото безграмотна!

езжайте :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:05

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Не тикай мені, сволото безграмотна!

езжайте :mrgreen:

Це інша справа. Бюджет оплатите? Як вам зручніше?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11322
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
