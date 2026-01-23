|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:56
Бо для виконання вказівок необхідні ресурси.
Investor_K
- Повідомлень: 11332
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:48
Щось на гілці тиша. Я ж зазвичай про новини дізнаюся саме з цієї гілки.
Investor_K
- Повідомлень: 11332
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:22
Investor_K написав:
Щось на гілці тиша. Я ж зазвичай про новини дізнаюся саме з цієї гілки.
будет Вам движуха, Vadim_
разбанили
maniachello
- Повідомлень: 532
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:28
Investor_K
- Повідомлень: 11332
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 08:49
Investor_K написав: Investor_K написав:
Але є прохання - про цей мій секрет нікому не розповідати
и как Вы после всего этого выжили?
даже не так...
как Вы докатились до такого?
maniachello
- Повідомлень: 532
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:40
maniachello написав:
и как Вы после всего этого выжили?
даже не так...
как Вы докатились до такого?
Пішов зворотній відлік часу
Investor_K
- Повідомлень: 11332
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:45
Investor_K написав: maniachello написав:
и как Вы после всего этого выжили?
даже не так...
как Вы докатились до такого?
Пішов зворотній відлік часу
Саме це пояснює, що у мене біологічний вік 78 років при юридичному майже 80
Investor_K
- Повідомлень: 11332
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:18
Investor_K написав:
Саме це пояснює, що у мене біологічний вік 78 років при юридичному майже 80
дожили...
maniachello
- Повідомлень: 532
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
Профіль
1
