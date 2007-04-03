|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 січ, 2026 07:42
vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Зима скінчилась)))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1068
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 457 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|120470
|262630248
|
|
|7978
|23658039
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|135960
|
|