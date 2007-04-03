RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3643364436453646
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 07:42

  vitaxa2006 написав:Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.

Зима скінчилась)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 17.01.15
Подякував: 417 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 3643364436453646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12046, 12047, 12048
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
120470 262630248
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 січ, 2026 19:46
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23658039
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 135960
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15459)
26.01.2026 07:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.