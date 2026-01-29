RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:54

  Investor_K написав:
  Прохожий написав:Investor_K
хорошо быть пандой на трое зимой 26го?

Яка мета цього запитання?

Это они, наши переможни потужныкы, постоянно напоминают, что все у кого три складочки на затылке, нет кубиков спереди и вес пудов 7-…, не замёрзнут и при минус 25 на улице на лавочке и трезвым.
Но мы поступим проще - переедем жить к ним в их хоромы с отоплением и горячей водой 24/7, и будем плескаться в джакузи, пока хозяева будут на чердаке сушиться, у виде бастурмы, к праздничному(на масленицу) пиву и крепчаку.
барабашов
Повідомлень: 5634
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:46

Анна Луковина? Это что-то из Onlyfans, наверное
Повідомлень: 538
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 15:09

maniachello

Пишуть що мільярдерка і готова усім по 100000 грн дати. Вірити?
Investor_K
Повідомлень: 11360
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 15:31

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Доллар попер вниз


Час переходити у гривневі депозити або ОВДП

Хто позавчора не послухав Мудрого, завтра буде пізно.
Investor_K
Повідомлень: 11360
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 16:41

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  барабашов написав:Это они, наши переможни потужныкы, постоянно напоминают, что все у кого три складочки на затылке, нет кубиков спереди и вес пудов 7-…, не замёрзнут и при минус 25 на улице на лавочке и трезвым.
Но мы поступим проще - переедем жить к ним в их хоромы с отоплением и горячей водой 24/7, и будем плескаться в джакузи, пока хозяева будут на чердаке сушиться, у виде бастурмы, к праздничному(на масленицу) пиву и крепчаку.


Дублювання повідомлення - це флешмоб?
Чи є бажаючі підтримати такий флешмоб?
Investor_K
Повідомлень: 11360
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:50

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Доллар попер вниз


Час переходити у гривневі депозити або ОВДП

Хто позавчора не послухав Мудрого, завтра буде пізно.

Розумні учасники форума завжди приймають рішення, базуючись виключно на фаховій думці Великого Інвестора
Investor_K
Повідомлень: 11360
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:34

  Investor_K написав:maniachello

Пишуть що мільярдерка і готова усім по 100000 грн дати. Вірити?

То что она всем готова за 100000 грн дать - верим, что уж там
Повідомлень: 538
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 07:42

Там Трупм по тысяче раздает. За рождение ребенка.

Донина тысяча?
Повідомлень: 538
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
 
1
