|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 04 лют, 2026 13:17
Investor_K написав: maniachello написав:
Как-то начало и конец друг другу противоречат
Ви б хотіли звести кінці з кінцями?)
Концы - в воду
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 562
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 04 лют, 2026 16:52
А кінець війни видно? Яким буде фінал?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11392
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 лют, 2026 17:02
Investor_K написав:
Яким буде фінал?
1:0
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 562
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 04 лют, 2026 18:17
Слава великому инвестору(в недвигу замёрзшей и залитой ...вном Троещины) - нашему будущему лидеру, неисчислимые накопления которого мы готовы тратить на благое дело(пропить на Масленицу) уже сейчас! И в ходе праздника буду звучать только песни в его славу(групп Коррозия Металла и КПП) и за его счёт!
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5644
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 лют, 2026 18:39
барабашов написав:
Слава великому инвестору(в недвигу замёрзшей и залитой ...вном Троещины) - нашему будущему лидеру, неисчислимые накопления которого мы готовы тратить на благое дело(пропить на Масленицу) уже сейчас! И в ходе праздника буду звучать только песни в его славу(групп Коррозия Металла и КПП
) и за его счёт!
шо це?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4614
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:51
Гривнедепо наше все!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11392
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 лют, 2026 08:57
Верблюжатина на вкус як телятина. Трохи привкус баранини. Якщо мясо молоде і гарно мариноване, то не жорстке. Смакує.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11392
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 лют, 2026 11:58
Investor_K написав:
Верблюжатина на вкус як телятина. Трохи привкус баранини. Якщо мясо молоде і гарно мариноване, то не жорстке. Смакує.
Ви уночі гарно проінвестували у охоронців Київського зоопарку, а точніше у верблюжатний відділ?
За синю бумаженцію ті діди-охоронці самі і маринад знайшли, і мангал з дровами?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5644
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:45
барабашов написав: Investor_K написав:
Верблюжатина на вкус як телятина. Трохи привкус баранини. Якщо мясо молоде і гарно мариноване, то не жорстке. Смакує.
Ви уночі гарно проінвестували у охоронців Київського зоопарку, а точніше у верблюжатний відділ?
За синю бумаженцію ті діди-охоронці самі і маринад знайшли, і мангал з дровами?
главное - проследить, чтоб деды-охранники вместо верблюжатинки не подсунули более изысканное мясо - местного бомжа
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 562
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 06 лют, 2026 16:05
Investor_K написав:
Гривнедепо наше все!
гривня укрепилась
к доллару
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 562
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|