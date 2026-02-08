RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Суб 07 лют, 2026 07:31

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Гривнедепо наше все!

гривня укрепилась
к доллару

Саме так, дядьку
Investor_K
Суб 07 лют, 2026 10:17

А если курс подбитым гвертольётом вниз?
Ну как в 92м
Или даже в 93м
барабашов
Суб 07 лют, 2026 13:53

  барабашов написав:А если курс подбитым гвертольётом вниз?
Ну как в 92м
Или даже в 93м

Ви маєте на увазі супергіперінфляцію?
Investor_K
Суб 07 лют, 2026 20:04

Троєщина

Дуже хвилююся, чи не буде дешевшати нерухомість на моєму районі?
Investor_K
Нед 08 лют, 2026 03:04

  Investor_K написав:Дуже хвилююся, чи не буде дешевшати нерухомість на моєму районі?

грядёт дорожай :shock:

Національний банк України прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернеться близько 100 тис. осіб.
1
Нед 08 лют, 2026 08:49

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Дуже хвилююся, чи не буде дешевшати нерухомість на моєму районі?

грядёт дорожай :shock:

Національний банк України прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернеться близько 100 тис. осіб.

Повернеться 100000 це ніщо у порівнянні, скільки виіхало
Investor_K
Нед 08 лют, 2026 08:51

І більшість із них вже якось адаптувались. Який сенс ім пвертатись?
Investor_K
