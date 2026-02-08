RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 12:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 16.06.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 12:44

  барабашов написав:Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги

вы слепили два ответа в один :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4617
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 13:27

  барабашов написав:Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги

200хз мб а со 100куе точняк валить особо некуда. В испанские кипрские или словацкие деревни? Сначала надо там пожить хотя бы 5 лет для такого решения.

Отопительный сезон длится всего 5 месяцев, это время можно в каких то сёлах Закарпатья пожить. Если местные не сдадут в гестапо. Истории тех кто свалил не впечатляют (а это почти все друзья детства). Я такой судьбы как у них не хочу. Один 30 лет платит ипотеку, авто, трусы - все в кредите. У других тоже траблы с жильем, комуналкой, работой и местными аборигенами.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31503
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 203204205206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.