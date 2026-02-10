|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 10 лют, 2026 08:14
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Харьковский Вам завидует
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:26
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:27
+12 в одной комнате, +8 во второй, в коридоре +7
Переселили ребёнка к себе, топим обогревателем одну комнату, но он не сильно помогает.
Соседи съехали - у них +3 градуса, а у нас стены ледяные + пол ледяной (1-й этаж).
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:06
Обігрівачі вам треба
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:58
Bad Bunny
Чому це Трамп так завівся?
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:51
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:19
|