Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 08:14

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Харьковский Вам завидует
maniachello
 
Повідомлень: 565
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:26

  maniachello написав:Харьковский Вам завидует

И сколько у вас в квартире?
Вроде и с утра в Киеве -18
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5658
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 13:27

  барабашов написав:
  maniachello написав:Харьковский Вам завидует

И сколько у вас в квартире?
Вроде и с утра в Киеве -18

+12 в одной комнате, +8 во второй, в коридоре +7
Переселили ребёнка к себе, топим обогревателем одну комнату, но он не сильно помогает.
Соседи съехали - у них +3 градуса, а у нас стены ледяные + пол ледяной (1-й этаж).
maniachello
 
Повідомлень: 565
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:06

  maniachello написав:
  барабашов написав:
  maniachello написав:Харьковский Вам завидует

И сколько у вас в квартире?
Вроде и с утра в Киеве -18

+12 в одной комнате, +8 во второй, в коридоре +7
Переселили ребёнка к себе, топим обогревателем одну комнату, но он не сильно помогает.
Соседи съехали - у них +3 градуса, а у нас стены ледяные + пол ледяной (1-й этаж).

Обігрівачі вам треба
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:58

Bad Bunny

Чому це Трамп так завівся?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:51

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5658
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:19

  барабашов написав:Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия

не могу понять как могли вібрать психически не нормального человека в президенті.
народ тоже такой?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4653
З нами з: 23.05.14
Подякував: 645 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
