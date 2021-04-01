Знижки до Дня закоханих в АТБ
https://news.finance.ua/ua/50-v-atb-ta- ... -vid-rayfu
Акція діє з 4 до 17 лютого
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 10 лют, 2026 11:32
Re: Акції від Райффайзен Банк
Знижки до Дня закоханих в АТБ
https://news.finance.ua/ua/50-v-atb-ta- ... -vid-rayfu
Акція діє з 4 до 17 лютого
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:47
Re: Акції від Райффайзен Банк
-50% на «Янголи мрій» з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/50-na-yanhol ... -vid-rayfu
З 04.02.2026 по 10.03.2026
|