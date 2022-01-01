RSS
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 08:37

  deneg net написав:Господа, в каких банках платежи по айбану без комиса? Валя не в счёт.

Одна картина стоит тысячу слов. Правда, уже может быть несколько устаревшая и неполная. Как минимум, Авангард ещё.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 10:23

RaifHelp

Другий день безуспішно намагаюсь відкрити доларовий деплозит в додатку.
Вчора дзвонив ввечері на сапорт, дівчина дуже оперативно відповіла на всі питання, потім задала мені питання з опросника і пообіцяла, що все буде ок.
Але, на жаль сьогодні все ще депозит не відкрився, написав в чат.
ОСь тут мене протримали довго, це був Дмитро, задавали питання з паузами по 10 хвилин, потім просили скріншоти, і нарешті, в фіналі почали задавати питання з того ж опросника, що вчора.
Коли я їм пояснив, що це вже було, пообіцяли що за 10 днів опрацюють мої відповіді і швиденько закриоли мій запит як вирішений, так, що я навіть оцінку не зміг поставити.
Я так розумію, проблема із-зв того, що в 2025 я закрив в ФОП, а у вас ці дані ще не актуалізовані, хоча дівчина з підтримки одразу побачила це десь у себе.
Акція по відсотках за ці 10 днів однозхначно мине.
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 11:51

RaifHelp, ото я зробив 14 покупок і шоо?
Як зрозуміти, шо умови по 14 покупкам ВЖЕ виконані і залишилося тільки почекати 20 лютого, шоби таки отримати той святковий кешбек?

Зображення
Amethyst
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 15:15

Holden Добрий день!
Прикро за складнощі з відкриттям депозиту, хочеться, щоб таких ситуацій не виникало. Дійсно, депозит у застосунку не можна відкрити якщо клієнт має не актуальні дані в банку. А саме при реєстрації, або припиненні діяльності ФОП потрібно повідомляти банки в яких обслуговуєтесь й оновлювати цю інформацію.
Розуміємо, що термін дистанційного оновлення зараз досить довгий. Водночас намагаємось якомога швидше вирішувати такі питання, особливо в умовах коли потрібно відкрити депозит у тимчасову акцію.
Щодо обслуговування в чаті, оператори завжди намагаються допомагати якомога швидше та якісніше. Їх робота контролюється, в тому числі термін надання відповідей. Обов'язково пропрацьовуємо такий момент.
Наші профільні фахівці повідомили, що Ваше питання вже було вирішено. Сподіваємось, що надалі таких питань не виникне та обслуговування нестиме лише приємні враження.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 15:19

Amethyst Добрий день!
Хочемо звернути увагу, що умови участі в програмі індивідуальні для кожного клієнта. Інформацію щодо виконання умов, зокрема необхідних платежів можна переглянути у виписці. Важливо, щоб операції були успішно списаними: не поверталися; належали до переліку тих, що враховуються за умовами програми; були здійснені саме тими картками, які беруть участь у програмі кешбеку.
Якщо у Вас виникнуть будь‑які питання або потрібна додаткова консультація, будь ласка, звертайтеся до чату в застосунку "MyRaif". Наші оператори завжди радо допоможуть і підкажуть усю необхідну інформацію.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 21:49

  RaifHelp написав:HoldenНаші профільні фахівці повідомили, що Ваше питання вже було вирішено. Сподіваємось, що надалі таких питань не виникне та обслуговування нестиме лише приємні враження.

Добрий день, дякую, так, питання вирішене
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:17

Re: Райффайзен Банк

Спеціальні умови на кредитні продукти для бізнесу
https://news.finance.ua/ua/rayf-dyakuye ... nnu-pracyu
Термін дії акції: з 10.02.2026 по 10.03.2026
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 11:35

Re: Райффайзен Банк

Знижки до Дня закоханих в АТБ
https://news.finance.ua/ua/50-v-atb-ta- ... -vid-rayfu
Акція діє з 4 до 17 лютого
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:47

Кешбек

Кешбек

Здравствуйте, такой вопрос: почему только на часть покупок на Aliexpress начисляется кешбек? Я заметил, что если в истории операций подписано, как "aliexpress", тогда кешбек начисляется, а если подписано "www aliexpress com", то кешбек не начисляется. С чем это связано?
jerua
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:49

Re: Райффайзен Банк

-50% на «Янголи мрій» з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/50-na-yanhol ... -vid-rayfu
З 04.02.2026 по 10.03.2026
Assistant_Portal
