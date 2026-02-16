RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Пон 16 лют, 2026 12:53

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:В усіх темах застій.
Тому ми маємо удосконалити цю тему, щоб вона залишалася топовою на форумі.
Пишіть, які маєте класні пропозиціі?


Може, є сенс поговорити з питання, за що до мене можна відноситись негативно?
Investor_K
Пон 16 лют, 2026 13:28

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Кто? Шеф?


Нацкешбек

Без понятия.
Я в азартные игры с государством не играю.
1
Пон 16 лют, 2026 16:24

А я ото купую, навіть якщо щось не дуже потрібно. Мені ото аби кешбек.
Investor_K
Пон 16 лют, 2026 17:16

  Investor_K написав:А я ото купую, навіть якщо щось не дуже потрібно. Мені ото аби кешбек.

любите острые ощущения? :shock:
1
Пон 16 лют, 2026 17:40

Люблю кешбек
Investor_K
Пон 16 лют, 2026 18:02

  Investor_K написав:Люблю кешбек

Тогда информация для Вас:

З 1 березня 2026 року замість фіксованих 10% буде 5% або 15% — залежно від категорії товару.

▪️15% — на українські товари в категоріях з імпортом більше 35% (косметика, канцелярські товари, одяг і взуття, товари для тварин, частина продуктів).
▪️5% — там, де імпорт менше 35% (їжа, ліки, товари для саду і городу).
1
Пон 16 лют, 2026 18:12

Как-то нелогично получается
1
Пон 16 лют, 2026 18:18

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Люблю кешбек

Тогда информация для Вас:

З 1 березня 2026 року замість фіксованих 10% буде 5% або 15% — залежно від категорії товару.

▪️15% — на українські товари в категоріях з імпортом більше 35% (косметика, канцелярські товари, одяг і взуття, товари для тварин, частина продуктів).
▪️5% — там, де імпорт менше 35% (їжа, ліки, товари для саду і городу).

Звідки інфо?
Investor_K
