За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 16 лют, 2026 12:53
Investor_K написав:
В усіх темах застій.
Тому ми маємо удосконалити цю тему, щоб вона залишалася топовою на форумі.
Пишіть, які маєте класні пропозиціі?
Може, є сенс поговорити з питання, за що до мене можна відноситись негативно?
Investor_K
Додано: Пон 16 лют, 2026 13:28
Investor_K написав: maniachello написав:
Кто? Шеф?
Нацкешбек
Без понятия.
Я в азартные игры с государством не играю.
maniachello
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:24
А я ото купую, навіть якщо щось не дуже потрібно. Мені ото аби кешбек.
Investor_K
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:16
Investor_K написав:
А я ото купую, навіть якщо щось не дуже потрібно. Мені ото аби кешбек.
любите острые ощущения?
maniachello
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:40
Люблю кешбек
Investor_K
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:02
Investor_K написав:
Люблю кешбек
Тогда информация для Вас:
З 1 березня 2026 року замість фіксованих 10% буде 5% або 15% — залежно від категорії товару.
▪️15% — на українські товари в категоріях з імпортом більше 35% (косметика, канцелярські товари, одяг і взуття, товари для тварин, частина продуктів).
▪️5% — там, де імпорт менше 35% (їжа, ліки, товари для саду і городу).
maniachello
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:12
Как-то нелогично получается
maniachello
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:18
maniachello написав: Investor_K написав:
Люблю кешбек
Тогда информация для Вас:
З 1 березня 2026 року замість фіксованих 10% буде 5% або 15% — залежно від категорії товару.
▪️15% — на українські товари в категоріях з імпортом більше 35% (косметика, канцелярські товари, одяг і взуття, товари для тварин, частина продуктів).
▪️5% — там, де імпорт менше 35% (їжа, ліки, товари для саду і городу).
Звідки інфо?
Investor_K
