Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лют, 2026 00:06
Пропонуємо до обговорення:
Коли повертається світло після екстрених чи стабілізаційних відключень електроенергії, у домівках трапляються перепади напруги. Це відбувається через різке зростання навантаження, спричинене одночасним увімкненням великої кількості електроприладів.
Дивися повний текст У ДТЕК пояснили, чому під час дії графіків відключень «стрибає» напруга
