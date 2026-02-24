|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 24 лют, 2026 05:09
4 роки смертоносної війни.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11461
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 12:58
Investor_K написав:
Невчасно і недальновидно.
Схоже, що почитав розумну людину і дав задній хід. Радитися требя до, а не читати після!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11461
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:31
Тов.Панда - а вы ели крокодила с гриля или хоть кукуя какого парагвайского под унаги-глазурью с печи?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5693
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:41
барабашов написав:
Тов.Панда - а вы ели крокодила с гриля или хоть кукуя какого парагвайского под унаги-глазурью с печи?
Никак нет, товарищ барабащов! Приступайте к исполнению!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11461
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор