|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:46
По ціні дубайських.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11480
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:00
Investor_K написав:
По ціні дубайських.
по цене дубайского шоколада?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 595
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:06
А на Троєщині взагалі преміум. Магазини, дитячі садки, школи - у кожному мікрорайоні. Також можна буде відкрити магазин халяльноі іжі.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11480
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:46
Investor_K написав:
А на Троєщині взагалі преміум. Магазини, дитячі садки, школи - у кожному мікрорайоні.
и метро
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 595
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:47
Investor_K написав:
можна буде відкрити магазин халяльноі іжі.
верблюд на мангале... ммм... вкуснятинка
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 595
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:02
Investor_K написав:
А на Троєщині взагалі преміум. Магазини, дитячі садки, школи - у кожному мікрорайоні. Також можна буде відкрити магазин халяльноі іжі.
дурак думкою багатіє (с)
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4793
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|