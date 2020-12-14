|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:17
барабашов написав:pesikot
кися, у тебя ж есть глисты внутри тебя?
Откуда ты в Турции себе глистов завёл ? )
Что это тебя так сильно беспокоит ...
ж*** по ковру ездишь или нет ? ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13466
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:20
- - -
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 01 бер, 2026 19:30, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23334
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:20
Кися, я тебе раздроблю колени арматурой и заставлю сдавать кросс.
А потом когда результат забега меня не удовлетворит оболью маслицем с "Олейны" и сделаю из тебя визжащего Гастеллу. Ну или Фредди Крюгера😆
Как мы с котособаками в школе делали.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5702
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:32
Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:
— Спили мушку, сынок.
— А это-то ещё зачем, дед?!
— Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 839
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:36
smdtranz написав:
Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:
— Спили мушку, сынок.
— А это-то ещё зачем, дед?!
— Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
Все нормально, наш «стрілок» вербальний брутал. Обсцікався завжди і не раз навіть тут на форумі при будь якій пропозиції конкретики.
Але в те що така гниль могла знущатись з котів - в це вірю. Це його рівень
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17994
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:42
Hotab написав: smdtranz написав:
Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:
— Спили мушку, сынок.
— А это-то ещё зачем, дед?!
— Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
Все нормально, наш «стрілок» вербальний брутал. Обсцікався завжди і не раз навіть тут на форумі при будь якій пропозиції конкретики.
Але в те що така гниль могла знущатись з котів - в це вірю. Це його рівень
З беззахисних котів і собак.
Схоже на правду.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23334
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25390
|17595372
|
|
|1380
|6908038
|
|
|3
|103868
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|