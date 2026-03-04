RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 08:28

Чому доллар так попер угору стосовно більшості валют?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11495
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 08:32

  Investor_K написав:Чому доллар так попер угору стосовно більшості валют?

то Вы ещё курс бензина и ДТ не видели :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 604
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 10:04

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Чому доллар так попер угору стосовно більшості валют?

то Вы ещё курс бензина и ДТ не видели :shock:

Це все винен Трамп, бо не порадився з Sir Great Investor_K
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11495
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 15:59

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:А я Вам говорил - я не играю в азартные игры с государством.


То з ким порадите грати в азартні ігри?

попробуйте с Вадимом :roll:

через один пост,уверх почитайте
Vadim_
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:09

Пане Вадиме, стати солдатом в арміі Саудівськоі Аравіі вам не пропонували?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11495
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:37

  Investor_K написав:Пане Вадиме, стати солдатом в арміі Саудівськоі Аравіі вам не пропонували?

а Вам?
Vadim_
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10893)
04.03.2026 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.