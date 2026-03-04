|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 04 бер, 2026 08:28
Чому доллар так попер угору стосовно більшості валют?
Investor_K
Додано: Сер 04 бер, 2026 08:32
Investor_K написав:
Чому доллар так попер угору стосовно більшості валют?
то Вы ещё курс бензина и ДТ не видели
maniachello
Додано: Сер 04 бер, 2026 15:59
maniachello написав: Investor_K написав: maniachello написав:
А я Вам говорил - я не играю в азартные игры с государством.
То з ким порадите грати в азартні ігри?
попробуйте с Вадимом
через один пост,уверх почитайте
Vadim_
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:09
Пане Вадиме, стати солдатом в арміі Саудівськоі Аравіі вам не пропонували?
Investor_K
Додано: Сер 04 бер, 2026 19:37
Investor_K написав:
Пане Вадиме, стати солдатом в арміі Саудівськоі Аравіі вам не пропонували?
а Вам?
Vadim_
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:09
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Пане Вадиме, стати солдатом в арміі Саудівськоі Аравіі вам не пропонували?
а Вам?
Відповідь зарахована. Вам до ЦАХАЛ!
Investor_K
Додано: Сер 04 бер, 2026 20:14
Investor_ K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Пане Вадиме, стати солдатом в арміі Саудівськоі Аравіі вам не пропонували?
а Вам?
Відповідь зарахована. Вам до ЦАХАЛ!
дякую , я з Вами з боку постою
Vadim_
