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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:53
Investor_K написав:
Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.
Зачем Вам эти грязные гейропейские деньги?
Отдайте их нуждающимся
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maniachello
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:09
Це типу «пільговий курс від ощад»?
Кредо 51.69 зараз дає.
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Hotab
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:56
maniachello написав: Investor_K написав:
Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.
Зачем Вам эти грязные гейропейские деньги?
Отдайте их нуждающимся
Друже. Це демагогія. Вам має бути соромно.
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Investor_K
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Додано: Суб 06 чер, 2026 05:39
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Investor_K
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