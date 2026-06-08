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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:00
Investor_K написав: Investor_K написав:
В Австраліі у одного чувака вилучили 100000 тарганів. Вартість 140000 баків. Один таракан на наші гроші під 60грн
Тараканів ідять хамелеони. Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.
Але нафіга потрібег хамеліон, який хаває тараканів вартістю по 60 грн?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 17:55
Які результати виборів?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 18:15
Investor_K написав: Investor_K написав:
В Австраліі у одного чувака вилучили 100000 тарганів. Вартість 140000 баків. Один таракан на наші гроші під 60грн
Тараканів ідять хамелеони. Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.
Это Вы анекдот вспомнили?
Маленькая девочка заходит в зоомагазин:
— Мне, пожалуйста, маленького кролика.
Продавец спрашивает ее:
— Тебе какого кролика, девочка — вот этого серенького, или вон того, белого с черным пятнышком?
Девочка думает одну секунду и отвечает:
— Знаете, мне кажется, что моему удаву все равно.
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Сибарит
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Додано: Нед 07 чер, 2026 20:39
Сибарит написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
В Австраліі у одного чувака вилучили 100000 тарганів. Вартість 140000 баків. Один таракан на наші гроші під 60грн
Тараканів ідять хамелеони. Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.
Это Вы анекдот вспомнили?
Маленькая девочка заходит в зоомагазин:
— Мне, пожалуйста, маленького кролика.
Продавец спрашивает ее:
— Тебе какого кролика, девочка — вот этого серенького, или вон того, белого с черным пятнышком?
Девочка думает одну секунду и отвечает:
— Знаете, мне кажется, что моему удаву все равно.
Добра дівчинка
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Investor_K
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Додано: Пон 08 чер, 2026 05:01
Вчора, коли йому знову стало зле, старий хотів вискочити на поле і надати першу допомогу.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 07:50
Investor_K написав:
Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.
а они что, накануне "полномасштабного вторжения" упаковали чемоданы и вернулись на историческую родину?
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maniachello
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Додано: Пон 08 чер, 2026 08:13
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.
а они что, накануне "полномасштабного вторжения" упаковали чемоданы и вернулись на историческую родину?
На лівому березі не працювали зоомагазини. Мені на це тоді жалівся хлопець з караулу
тю блин... в любой общаге этого добра - завались... было б желание
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maniachello
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Додано: Пон 08 чер, 2026 08:24
Тоді на лівому березі майже не було людей. Які общаги?
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Додано: Пон 08 чер, 2026 08:26
Investor_K написав:
Які результати виборів?
Пашинян переміг.
Раша гудбай?
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