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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 265266267268>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 15:00

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:В Австраліі у одного чувака вилучили 100000 тарганів. Вартість 140000 баків. Один таракан на наші гроші під 60грн

Тараканів ідять хамелеони. Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.

Але нафіга потрібег хамеліон, який хаває тараканів вартістю по 60 грн?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 17:55

Ну шо там у Вірменіі?

Які результати виборів?
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 18:15

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:В Австраліі у одного чувака вилучили 100000 тарганів. Вартість 140000 баків. Один таракан на наші гроші під 60грн

Тараканів ідять хамелеони. Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.

Это Вы анекдот вспомнили?

Маленькая девочка заходит в зоомагазин:
— Мне, пожалуйста, маленького кролика.
Продавец спрашивает ее:
— Тебе какого кролика, девочка — вот этого серенького, или вон того, белого с черным пятнышком?
Девочка думает одну секунду и отвечает:
— Знаете, мне кажется, что моему удаву все равно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 20:39

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:В Австраліі у одного чувака вилучили 100000 тарганів. Вартість 140000 баків. Один таракан на наші гроші під 60грн

Тараканів ідять хамелеони. Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.

Это Вы анекдот вспомнили?

Маленькая девочка заходит в зоомагазин:
— Мне, пожалуйста, маленького кролика.
Продавец спрашивает ее:
— Тебе какого кролика, девочка — вот этого серенького, или вон того, белого с черным пятнышком?
Девочка думает одну секунду и отвечает:
— Знаете, мне кажется, что моему удаву все равно.

Добра дівчинка
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 05:01

Крістіан Еріксен

Вчора, коли йому знову стало зле, старий хотів вискочити на поле і надати першу допомогу.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 07:50

  Investor_K написав:Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.

а они что, накануне "полномасштабного вторжения" упаковали чемоданы и вернулись на историческую родину? :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:00

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.

а они что, накануне "полномасштабного вторжения" упаковали чемоданы и вернулись на историческую родину? :shock:

На лівому березі не працювали зоомагазини. Мені на це тоді жалівся хлопець з караулу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:13

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Купити тараканів у березні 2022 було дуже складно.

а они что, накануне "полномасштабного вторжения" упаковали чемоданы и вернулись на историческую родину? :shock:

На лівому березі не працювали зоомагазини. Мені на це тоді жалівся хлопець з караулу

тю блин... в любой общаге этого добра - завались... было б желание
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:24

Тоді на лівому березі майже не було людей. Які общаги?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:26

  Investor_K написав:Які результати виборів?

Пашинян переміг.
Раша гудбай?
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