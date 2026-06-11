RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 15:30

Невже 3 ярди готівкою?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12098
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 17:32

  Investor_K написав:Невже 3 ярди готівкою?

А нам?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12098
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 04:20

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Невже 3 ярди готівкою?

А нам?

вот перекроете Панамский канал - и Вам заплатят
maniachello
 
Повідомлень: 740
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 07:38

  Investor_K написав:Невже 3 ярди готівкою?

Зображення
maniachello
 
Повідомлень: 740
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 08:00

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Невже 3 ярди готівкою?

Зображення

А після того ракети та бомби?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12098
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 09:00

  Investor_K написав:А після того ракети та бомби?

Зображення
maniachello
 
Повідомлень: 740
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 09:52

  maniachello написав:
  Investor_K написав:А після того ракети та бомби?

Зображення

А чому рашисти так не робили?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12098
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 10:08

  Investor_K написав:А чому рашисти так не робили?

патамушта регулярно отсылалась "двушечка на маааскву"
maniachello
 
Повідомлень: 740
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 11:53

Хто буде слідкувати за ЧС -2026 з футболу?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12098
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:26

Рубрика «без кондома краще»

  Investor_K написав:Хто буде слідкувати за ЧС -2026 з футболу?

Якщо це ДО 1 липня, то Барабашов. :oops:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19306
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2624 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
  #<1 ... 267268269270
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11635)
11.06.2026 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.