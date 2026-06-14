В ніч на 15.06 напередодні самміту G-7 буде потужний обстріл.
Бережіть себе та один одного.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 20:22
В ніч на 15.06 напередодні самміту G-7 буде потужний обстріл.
Бережіть себе та один одного.
Додано: Нед 14 чер, 2026 21:00
Додано: Пон 15 чер, 2026 00:14
Додано: Пон 15 чер, 2026 00:38
Додано: Пон 15 чер, 2026 01:14
К ящику для пожертвований подъезжает Кадиллак с затемненными стеклами,
опускается стекло, из окна высовывается рука в золоте-брильянтах со
стадолларовой купюрой, опускает ее в ящик, и машина отъезжает. В этот же
момент ее сбивает мчащийся на огромной скорости Камаз. Машина всмятку,
пассажир в полубессознательном состоянии валяется в пяти метрах от нее,
краем глаза замечая Джип Чироки, который уже подъехал к ящику и опускает
стекло. Этот, хриплым голосом:
- Э-э-э... Братан!.. Этот ящик не работает...
Додано: Пон 15 чер, 2026 01:47
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